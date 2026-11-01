बरेली में हनीट्रैप: महिला ने दोस्ती कर युवक को फंसाया, होटल में बंधक बनाकर 23 हजार रुपये वसूले
बरेली में व्हाट्सएप पर महिला से दोस्ती एक युवक को भारी पड़ गई। आरोप है कि महिला के बुलाने पर होटल पहुंचे युवक को चार लोगों ने बंधक बना लिया। तमंचे के बल पर मारपीट कर मोबाइल और 16 हजार रुपये छीन लिए।
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शाहजहांपुर निवासी एक युवक बरेली में हनीट्रैप का शिकार हो गया। महिला से दोस्ती के बाद उसे एक होटल में बंधक बनाकर 21 हजार रुपये वसूले गए। दो हजार रुपये महिला पहले ही ले चुकी थी। आरोपियों ने उसकी निजी चैट वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपये और मांगे हैं। पीड़ित युवक ने 28 अक्तूबर को एसएसपी से शिकायत की है।
युवक ने बताया कि उसके पिता का मकान फरीदपुर कस्बे में है। करीब दो महीने पहले वह वहां किराने की दुकान चलाता था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली एक महिला से उसकी जान-पहचान हुई थी। महिला ने पहले उसे दो हजार रुपये उधार लेने के बहाने अपने जाल में फंसाया। 17 अक्तूबर को महिला ने वॉट्सएप पर बातचीत कर दो हजार रुपये उधार मांगे। युवक ने एक व्यक्ति के क्यूआर कोड पर रुपये डलवा दिए। अगले दिन महिला ने उसे आलमगिरिगंज स्थित वसुंधरा होटल में मिलने बुलाया।
होटल में बंधक बनाकर मारपीट और वसूली
युवक जब होटल पहुंचा तो महिला नहीं मिली। वहां तीन युवक और उनका एक साथी मौजूद था। वे उसे होटल के कमरा नंबर 202 में ले गए और बंधक बना लिया। एक युवक ने तमंचा दिखाकर उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया और जेब से 16 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद मारपीट कर उसका वीडियो बनाया गया और चैट वायरल करने की धमकी दी गई।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने अलग-अलग खातों में 50 हजार, 40 हजार और एक लाख रुपये ट्रांसफर कराने की कोशिश की, लेकिन लेनदेन सफल नहीं हुआ। बाद में उसे शहर के अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर रुपये निकलवाने का प्रयास किया गया। अंत में एक व्यक्ति के यूपीआई खाते में पांच हजार रुपये डलवाए गए। आरोपियों ने मोबाइल से चैट डिलीट कर फोन वापस कर दिया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।