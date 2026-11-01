बरेली: सराफा बाजार में पार्किंग न सार्वजनिक शौचालय, अतिक्रमण के चलते सड़क पर लगता है जाम

बरेली नगर निगम के आलमगिरीगंज वार्ड 72 में ईटों वालों की धर्मशाला में रविवार को वार्ड संवाद का आयोजन किया गया। वार्ड के शिवाजी मार्ग पर जिले का सबसे बड़ा सराफा बाजार होने के कारण इसको बरेली का चांदनी चौक भी कहा जाता है। संवाद में स्थानीय लोगों ने वार्ड में सराफा बाजार में पार्किंग व शौचालय की व्यवस्था न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बताया कि जाम के कारण एंबुलेंस भी नहीं निकल पाती। यहां पर लोग बंदरों व कुत्तों के आतंक से भी परेशान हैं।

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स्थानीय निवासी संजय शर्मा ने बताया कि आलमगिरीगंज बरेली का सबसे बड़ा सराफा बाजार है। इसके बावजूद यहां पर सार्वजनिक शौचालय नहीं बना है। लोग सड़कों पर खड़े होकर पेशाब करते हैं, जिससे महिलाएं असहज होती हैं। हरीश भल्ला ने बताया कि यहां पर काफी संख्या में दुकान व गोदाम बन रहे हैं, जिससे वाहन को खड़ा करके सामान की लोडिंग व अनलोडिंग की जा रही है। जिससे एंबुलेंस तक निकलना तक मुश्किल हो जाता है।अनीता शर्मा ने बताया कि वार्ड में बंदरों की समस्या सबसे अधिक है। बाहरी कुत्ते तो गंदगी करते ही हैं। पालतू कुत्ते भी सड़क पर गंदी करते हैं। जिससे दुर्गंध के कारण लोगों को समस्या होती है। कमलजीत कौर ने बताया कि मनिहार वाली गली में सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। जिससे यहां खरीदारी को आने वाले महिलाओं व पुरुषों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।शिखा बंसल ने बतायाा कि वार्ड में डेयरियों की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है। दो डेयरियां हैं, जिससे सड़क पर पशुओं को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत मीनू खंडेलवाल, ज्योति सिंघल, डिंपल मेदी रत्ता, प्रगति बंसल, भावना बंसल, विवेक गोयल, महेश अग्रवाल, राघव अग्रवाल, उपेंद्र अग्रवाल, मनीष बंसल, सचिन अग्रवाल ने भी शिकायत की।