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बरेली: मुस्लिम जमात अध्यक्ष मौलाना रजवी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

Mukesh Kumar

Updated Thu, 17 Sep 2026 06:09 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 06:09 PM IST







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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। मौलाना ने पीएम मोदी को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हिदायत देने की सलाह भी दी है। ... और पढ़ें

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