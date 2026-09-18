यूसीसी: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- समान नागरिक संहिता शरीयत में दखल, इसलिए मुसलमानों को मंजूर नहीं

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही सभी समुदाय को धार्मिक आजादी दी गई है। अगर समान नागरिक संहिता द्वारा धार्मिक आजादी को छीनने की कोशिश होगी, तो ये देश हित में नहीं होगा। भारत के 30 करोड़ मुसलमानों का मानना है कि यूसीसी शरीयत में मुदाखलत (हस्तक्षेप) करता हुआ कानून है, इसलिए इसको लागू न किया जाए। अगर लागू किया जाता है, तो इस पर अमल करने के लिए मुसलमानों को मजबूर न किया जाए।

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मौलाना ने तमाम मुस्लिम संगठनों से अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक ना हो , प्रदर्शनकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन अमन व शांति के साथ किया जाए। किसी तरह भी उपद्रव न हो और हर काम कानून के दायरे में रहकर किया जाए। विज्ञापन



हर समुदाय के व्यक्ति से ली जाए राय- मौलाना

मौलाना ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए संविधान ने कुछ शर्तें रखी हैं। उसमें खास बात ये कही गई है कि जिस राज्य में ये कानून लागू किया जाएगा, वहां रहने वाले हर समुदाय व हर संप्रदाय के व्यक्तियों की राय ली जाएगी। अगर सभी नागरिक यूसीसी बनाने पर सहमत हैं, तो राज्य में कानून लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मौलाना ने तमाम मुस्लिम संगठनों से अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक ना हो , प्रदर्शनकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन अमन व शांति के साथ किया जाए। किसी तरह भी उपद्रव न हो और हर काम कानून के दायरे में रहकर किया जाए।मौलाना ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए संविधान ने कुछ शर्तें रखी हैं। उसमें खास बात ये कही गई है कि जिस राज्य में ये कानून लागू किया जाएगा, वहां रहने वाले हर समुदाय व हर संप्रदाय के व्यक्तियों की राय ली जाएगी। अगर सभी नागरिक यूसीसी बनाने पर सहमत हैं, तो राज्य में कानून लागू किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

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