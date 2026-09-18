फूटा ग्रामीणों का गुस्सा: खराब सड़क से तंग लोगों ने रोकी दी भाजपा विधायक की कार, नेता बोले- यह विपक्ष की साजिश

विपक्ष पर साधा निशाना

इस घटना के बाद विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिसैया खुर्द और हसनापुर जैसी घटनाएं उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए विपक्ष द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश हैं। विधायक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बीडीओ को दोनों गांवों की सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दे दिए हैं और बहुत जल्द सड़कें दुरुस्त करा दी जाएंगी।