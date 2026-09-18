दीवार से दबकर दंपती की मौत: सोते समय पति-पत्नी पर गिरी दीवार, दोनों की चली गई जान, दोनों बेटे रहते हैं बाहर

यूपी के लखीमपुर खीरी के मितौली के थाना क्षेत्र के कस्ता कस्बे में गुरुवार देर रात जर्जर कच्ची दीवार गिरने से दंपती की मौत हो गई। हादसे में पहले पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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कस्ता कस्बा निवासी गुड्डू कश्यप (50) पुत्र कल्लूराम गुरुवार रात अपनी पत्नी पिंकी देवी के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे अचानक जर्जर कच्ची दीवार भरभराकर दोनों के ऊपर गिर गई। तेज आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला। तब तक गुड्डू की मौत हो चुकी थी। पिंकी देवी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।परिजनों के अनुसार, गुड्डू बेहद गरीब परिवार से थे। उनके दोनों बेटे रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर मजदूरी करते हैं। बड़ा बेटा प्रीतम लुधियाना और छोटा बेटा सुमित हरिद्वार में काम करता है। घर पर दंपती ही रह रहे थे। सूचना पर मितौली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुड्डू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पत्नी की मौत के बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही रात में पति-पत्नी की मौत से कस्ता कस्बे में शोक की लहर है।