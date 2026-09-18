फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   woman killed husband in collusion with lover dead body hide in bushes In Bareilly

छह बच्चों की मां बनी पति की कातिल: राजा के प्यार में अंधी नरगिश, महिला ने खुद ही पुलिस को दे दिया बड़ा सुराग

Fri, 18 Sep 2026 07:00 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 07:00 PM IST
सार

10 सितंबर को पति पप्पू ने नरगिश और राजा को रंगे हाथों ने पकड़ लिया था। उस वक्त प्रेमी राजा मौके से भाग गया था। पप्पू ने पत्नी नरगिश की पिटाई भी की थी। इसके बाद दोनों ने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। 

विज्ञापन
woman killed husband in collusion with lover dead body hide in bushes In Bareilly
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या - फोटो : अमर उजाला

यूपी के बरेली स्थित भुता थाना क्षेत्र के गांव फैजनगर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव मिर्जापुर के भट्ठे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए 11 सितंबर को पत्नी नरगिश ने अपने प्रेमी के साथ थाने जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 



woman killed husband in collusion with lover dead body hide in bushes In Bareilly
हत्यारोपी नरगिश और रियाज उर्फ राजा - फोटो : अमर उजाला

पत्नी ने ही कर दी पुलिस में प्रेमी की शिकायत
बाद में प्रेमी से कुछ विवाद होने पर 15 सितंबर को नरगिश ने ही अपने प्रेमी के विरुद्ध हत्या किए जाने की तहरीर भी दी। तब संदेह होने पर पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की। मामला प्रेम संबंधों का निकला। इस पर पुलिस ने प्रेमी व पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या का राज उगल दिया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर शव को झाड़ियों से बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने शुक्रवार को घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। हत्या आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। 

woman killed husband in collusion with lover dead body hide in bushes In Bareilly
पत्नी नरगिश और मृत पति पप्पू - फोटो : अमर उजाला

छह बच्चों की मां है नरगिश
प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने मुताबिक ग्राम फैजनगर में पिछले कई वर्षों से पप्पू (42 वर्ष) अपनी पत्नी नरगिश (35 वर्ष) व छह बच्चों के साथ मकान बनाकर रहता था। सिलाई का काम करता था। इस बीच नरगिश का ग्राम फैजनगर निवासी राजा उर्फ रियाज (25 वर्ष) से प्रेम संबंध हो गया। 10 सितंबर को पति पप्पू ने दोनों को रंगे हाथों ने पकड़ लिया था। उस वक्त प्रेमी रियाज मौके से भाग गया था। पप्पू ने पत्नी नरगिश की पिटाई भी की थी। इसके बाद दोनों ने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। नरगिश और राजा ने 11 सितंबर 2026 की रात पप्पू की सोते समय रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शव को छिपाने के लिए रात में ही शव बाइक पर लादकर मिर्जापुर भट्ठे के पास झाड़ियां में फेंक आए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
woman killed husband in collusion with lover dead body hide in bushes In Bareilly
जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

पत्नी ने दर्ज कराई गुमशुदगी 
गांव में 12 सितंबर से पप्पू लापता होने की चर्चा पर परिजनों को गुमराह कर पत्नी नरगिश अपने प्रेमी राजा उर्फ रियाज के साथ 15 सितंबर 2026 को थाने जाकर गुमशुदगी की तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। बाद में पत्नी नरगिश व प्रेमी राजा उर्फ रियाज के बीच कुछ विवाद हो गया। इस पर नरगिश 16 सितंबर को अपने प्रेमी राजा उर्फ रियाज के विरुद्ध थाने देने पहुंची। तभी पुलिस को संदेह होने पर जांच पड़ताल करने पर दोनों के बीच अवैध संबंधों की जानकारी मिली। 

विज्ञापन
woman killed husband in collusion with lover dead body hide in bushes In Bareilly
डर के मारे खोल दिया राज - फोटो : अमर उजाला

ऐसे बाहर आया सच
इस पर थाना पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करने राज उगल दिया। फिर भी पुलिस को गुमराह कर गांव फैजनगर में बहगुल नदी के पुल के पास नदी के शव फेंकने की बात कही। पुलिस शुक्रवार सुबह 10:00 बजे रेस्क्यू टीम बुलाकर दोनों आरोपियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम देखकर दोनों डर गए और सच बता दिया। पुलिस टीम ने भट्ठे के पास पहुंचकर झाड़ियों से शव को बरामद कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए हैं। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed