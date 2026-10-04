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बरेली: हत्यारोपी सोनू कश्यप गिरफ्तार, 25 हजार रुपये का घोषित था इनाम

Mukesh Kumar

Updated Sun, 04 Oct 2026 04:45 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 04:45 PM IST







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बरेली में पुलिस ने 25000 रुपये के इनामी हत्यारोपी सोनू कश्यप को गिरफ्तार किया है। वह 19 महीने से फरार था। पुलिस के मुताबिक वह 28 फरवरी 2025 को हुए सोनू उर्फ विकास हत्याकांड में वांछित था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। ... और पढ़ें

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