मोहब्बत के लिए मेहताब ने बदला धर्म, ममता बनकर जागेश से रचाई शादी

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यूपी के रामपुर की रहने वाली मेहताब ने प्रेम विवाह के लिए धर्म परिवर्तन कर अपना नाम ममता रख लिया। इसके बाद उन्होंने मुरादाबाद निवासी अपने प्रेमी जागेश पुरी से शादी कर ली। बरेली स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में आचार्य केके शंखधार ने दोनों का हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कराया। शादी के बाद मेहताब ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी की है।

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