{"_id":"6abfbfece8f013403505002b","slug":"snake-bites-young-man-riding-a-bike-in-bareilly-2026-10-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: बाइक चला रहे युवक को सांप ने डसा, सीट के नीचे छिपा था, हालत बिगड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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बरेली में बाइक चला रहे युवक को सांप ने डस लिया। सांप बाइक की सीट के नीचे छिपा था। दर्ज महसूस होने पर युवक ने बाइक रोकी। सीट में सांप देखकर उसके होश उड़ गए। राहगीरों ने युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है।

अचानक तेज दर्ज हुआ

सुभाषनगर थाना क्षेत्र के मढ़ीनाथ निवासी 42 वर्षीय सूर्य प्रकाश पाठक शुक्रवार सुबह बाइक से कालीबाड़ी मंदिर जा रहे थे। पटेल चौक से पहले अचानक उनकी जांघ में तेज दर्द और चुभन महसूस हुई। राहगीरों ने बाइक रोककर जांच की तो सीट के नीचे सांप छिपा दिखाई दिया। कुछ ही देर में बाइक बीच सड़क पर होने के चलते जाम की स्थिति बन गई।

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