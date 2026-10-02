मेहताब बनी ममता: जागेश की मोहब्बत में तोड़ी मजहब की दीवार, बोली- मैं पांच साल से भोले की दीवानी; देखें वीडियो

धर्म आ रहा था आड़े

मेहताब ने बताया कि उन्होंने जागेश से शादी करने की इच्छा अपने परिवार के सामने रखी थी, लेकिन अलग-अलग धर्म होने के कारण परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद दोनों ने साथ रहने और शादी करने का फैसला किया। मेहताब ने बताया कि वह पांच साल से हिंदू धर्म को मान रही है और भोले की पूजा करती रही है। अब मेहताब, जागेश के साथ बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचीं और आचार्य केके शंखधार से विवाह कराने का आग्रह किया।