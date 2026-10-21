मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले: अब आजम खां का प्रभाव खत्म, मुसलमान सपा के बंधुआ मजदूर नहीं

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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रामपुर यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को रिझाने के लिए आजम खां से मिलने रामपुर जेल जा रहे हैं। मौलाना बरेलवी ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बीच सपा के प्रति बढ़ती हुई नाराजगी को दूर करने के लिए ये कदम उठाया है, मगर बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर अब आजम खां का प्रभाव खत्म हो गया है। मुसलमान सपा के बंधुआ मजदूर नहीं हैं।

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