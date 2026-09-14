{"_id":"6aa82421756643eff30ac73f","slug":"video-grand-procession-taken-out-on-ganesh-chaturthi-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: गणेश चतुर्थी पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा, गणपति बप्पा के गूंजे जयकारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर में कई जगहों पर भगवान गणेश की शोभायात्रा निकाली गई। कई समितियों ने शोभायात्रा निकालकर बप्पा की मूर्ति की स्थापना की। आलमगिरी गंज स्थित बाबूराम धर्मशाला में पंडाल लगाकर भगवान की मूर्ति स्थापित की गई। इस शोभायात्रा को श्री गणेश महोत्सव समिति एवं मराठा बुलियन एसोसिएशन की ओर से निकाला गया। इसके साथ ही कटरा का राजा गणेश मंडल की ओर से भी शोभायात्रा निकाली गई। इन दोनों शोभायात्राओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मूर्ति स्थापित करने के बाद और शोभायात्रा के दौरान भक्त ढोल की आवाज पर नाचते भी दिखाई दिए। शोभायात्रा में आतिशबाजी और डीजे के जरिए ने भक्तों का उत्साह और भी बढ़ा दिया।

... और पढ़ें