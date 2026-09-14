यूपी: गाजियाबाद यार्ड में ब्लॉक के चलते बरेली-दिल्ली पैसेंजर निरस्त, नौ अन्य ट्रेनें भी प्रभावित

गाजियाबाद यार्ड में मंगलवार से 21 सितंबर तक ओएचई और कांट्रेक्ट वायर बदलने के दौरान अलग-अलग समय पर ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 11 ट्रेनें प्रभावित होंगी। दिल्ली-बरेली पैसेंजर को दोनों ओर से निरस्त कर दिया गया है। अन्य गाड़ियों को देरी से और रास्ते के स्टेशनों पर नियंत्रित कर चलाया जाएगा।

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मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि 54075 बरेली-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को 16, 18 और 20 सितंबर और 54076 दिल्ली-बरेली पैसेंजर को 17, 19 और 21 सितंबर को निरस्त किया गया है। 13065 हावड़ा-आनंद विहार एक्सप्रेस को 17 सितंबर और 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार एक्सप्रेस को 15, 17 और 19 सितंबर को परिवर्तित रूट मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, टपरी, मेरठ, गाजियाबाद होकर चलाया जाएगा।15092 टनकपुर-दौराई एक्सप्रेस 16, 18 और 20 सितंबर को टनकपुर से 90 मिनट की देरी से रात 7:50 बजे चलाई जाएगी। 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस 70 मिनट और 14205 अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस निर्धारित समय से 50 मिनट देरी से चलाई जाएगी।12391 राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस को 16, 18 और 20 सितंबर को मुरादाबाद स्टेशन पर 40 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा। तीन अन्य ट्रेनों को भी रास्ते के स्टेशनों पर 25-25 मिनट तक नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रीगण असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले रेलवे के अधिकृत एप या वेबसाइट पर अपनी गाड़ी की स्थिति को जांच लें।