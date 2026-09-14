{"_id":"6aa7e7aec99032bf050a92a5","slug":"husband-and-mother-in-law-pressured-woman-into-prostitution-in-bareilly-2026-09-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: पति और सास ने बनाया देह व्यापार करने का दबाव, विरोध पर घर से निकाला, महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन बरेली में एक महिला ने अपने पति और सास पर देह व्यापार करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने इज्जत नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेम विवाह हुआ था। विवाह के बाद पति और ससुरालवाले दहेज की मांग करने लगे। ससुरालवालों ने कहा कि हमारे यहां देह व्यापार होता है इसलिए तुझे भी यही काम करना पड़ेगा। महिला ने अपने पिता को इस बारे में बताया तो उन्होंने कुछ रुपये का इंतजाम कर ससुरालवालों को दिए।

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ससुराल वालों पर पीटने का आरोप

कुछ दिनों के बाद ससुरालवाले एक लाख रुपये और बुलेट बाइक मांगने लगे। 25 जून को ससुराल वाले महिला को पीट रहे थे, तभी उसका भाई बचाने पहुंच गया। ससुराल वालों ने उसे भी पीटकर कमरे में बंद कर दिया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। महिला की मां ने बमुश्किल दरवाजा खुलवाया।

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