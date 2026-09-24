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वीडियो: बरेली के डीएम ने पेश की मिसाल, आईटीआई की छात्रा को दिलाई नई साइकिल

Mukesh Kumar

Updated Thu, 24 Sep 2026 03:09 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 03:09 PM IST







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बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एक छात्रा की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। छात्रा की साइकिल चोरी हो जाने से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे नई साइकिल उपलब्ध कराई। ... और पढ़ें

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