बरेली: अग्निवीर भर्ती के मेडिकल में पास कराने का झांसा देकर ठगी, पांच आरोपी गिरफ्तार

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बरेली में कैंट थाना पुलिस ने अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अभ्यर्थियों को शारीरिक माप-तौल और मेडिकल परीक्षण में पास कराने का झांसा देकर उनसे रुपये वसूलता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से छह मोबाइल फोन और नौ हजार एक सौ रुपये बरामद किए हैं। विज्ञापन

पुलिस को 23 सितंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, जाट रेजीमेंट सेंटर में अग्निवीर भर्ती के दौरान कुछ लोग अभ्यर्थियों से ठगी की योजना बना रहे थे। संयुक्त टीम ने हरभजन गेट के पास घेराबंदी कर पांच संदिग्धों को मौके से पकड़ा। गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रदीप कुमार शर्मा, विशाल यादव, राजवीर उर्फ कैलाश, धर्मेंद्र सिंह और नूर अहमद के रूप में हुई। इनके पास से छह मोबाइल फोन, नौ हजार एक सौ रुपये नकद, मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की गई।

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