बरेली: अग्निवीर भर्ती के मेडिकल में पास कराने का झांसा देकर ठगी, पांच आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 24 Sep 2026 05:53 PM IST
सार
बरेली में पुलिस ने अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले पांच शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये अभ्यर्थियों को मेडिकल में पास कराने का झांसा देकर रुपये वसूलते थे। आरोपी खुद को सेना अधिकारी बताते थे।
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विस्तार
बरेली में कैंट थाना पुलिस ने अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अभ्यर्थियों को शारीरिक माप-तौल और मेडिकल परीक्षण में पास कराने का झांसा देकर उनसे रुपये वसूलता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से छह मोबाइल फोन और नौ हजार एक सौ रुपये बरामद किए हैं।
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पुलिस को 23 सितंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, जाट रेजीमेंट सेंटर में अग्निवीर भर्ती के दौरान कुछ लोग अभ्यर्थियों से ठगी की योजना बना रहे थे। संयुक्त टीम ने हरभजन गेट के पास घेराबंदी कर पांच संदिग्धों को मौके से पकड़ा। गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रदीप कुमार शर्मा, विशाल यादव, राजवीर उर्फ कैलाश, धर्मेंद्र सिंह और नूर अहमद के रूप में हुई। इनके पास से छह मोबाइल फोन, नौ हजार एक सौ रुपये नकद, मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की गई।
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पूछताछ और मोबाइल फोन की जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले। इनमें व्हाट्सएप चैट, ऑनलाइन लेन-देन के स्क्रीनशॉट और प्रवेश पत्र शामिल हैं। आरोपियों ने खुद को सेना अधिकारियों और मिलिट्री हॉस्पिटल से जुड़ा बताकर अभ्यर्थियों को फंसाया। थाना कैंट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।