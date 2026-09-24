बरेली: चोरी की शिकायत लेकर पहुंची आईटीआई की छात्रा, जिलाधिकारी ने दिलाई नई साइकिल

बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एक छात्रा के प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्रवाई कर मानवता की मिसाल पेश की है। छात्रा साइकिल चोरी की शिकायत लेकर आई थी। इस पर जिलाधिकारी ने उसे नई साइकिल दिलाई। नई साइकिल पाकर छात्रा के चेहरे पर खुशी लौट आई।

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छात्रा नीतू राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में रहकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की पढ़ाई कर रही है। कुछ दिन पहले उसकी साइकिल छात्रावास परिसर से किसी ने चोरी कर ली थी। नीतू एक गरीब परिवार से है। साइकिल उसके विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पुस्तकालय तक आने-जाने का एकमात्र साधन थी।साइकिल चोरी होने के बाद उसे रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। इससे उसकी पढ़ाई और समय दोनों प्रभावित हो रहे थे। परेशान नीतू ने जिलाधिकारी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। जिलाधिकारी ने उसकी समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।