बरेली: चोरी की शिकायत लेकर पहुंची आईटीआई की छात्रा, जिलाधिकारी ने दिलाई नई साइकिल
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 24 Sep 2026 02:42 PM IST
सार
बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एक छात्रा की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। छात्रा की साइकिल चोरी हो जाने से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे नई साइकिल उपलब्ध कराई।
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विस्तार
बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने एक छात्रा के प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्रवाई कर मानवता की मिसाल पेश की है। छात्रा साइकिल चोरी की शिकायत लेकर आई थी। इस पर जिलाधिकारी ने उसे नई साइकिल दिलाई। नई साइकिल पाकर छात्रा के चेहरे पर खुशी लौट आई।
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छात्रा नीतू राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में रहकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की पढ़ाई कर रही है। कुछ दिन पहले उसकी साइकिल छात्रावास परिसर से किसी ने चोरी कर ली थी। नीतू एक गरीब परिवार से है। साइकिल उसके विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पुस्तकालय तक आने-जाने का एकमात्र साधन थी।
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साइकिल चोरी होने के बाद उसे रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। इससे उसकी पढ़ाई और समय दोनों प्रभावित हो रहे थे। परेशान नीतू ने जिलाधिकारी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। जिलाधिकारी ने उसकी समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
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शिक्षा में संसाधनों की कमी नहीं होगी बाधा- डीएम
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि किसी भी गरीब विद्यार्थी की शिक्षा में संसाधनों की कमी बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि हर जरूरतमंद छात्र को हर संभव मदद मिले। ।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि किसी भी गरीब विद्यार्थी की शिक्षा में संसाधनों की कमी बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि हर जरूरतमंद छात्र को हर संभव मदद मिले। ।