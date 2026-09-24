बरेली: भाजपा मंडल अध्यक्ष पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई रिपोर्ट दर्ज

बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत तीन लोगों के खिलाफ घर में घुसकर छेड़खानी, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात करीब नौ बजे गांव में ही रहने वाला भाजपा मंडल अध्यक्ष खेमकरन गंगवार ने घर में घुसकर उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया, तो दूसरे कमरे में सो रहे उनके बेटा-बेटी जाग गए। उन्होंने शोर मचाया, जिस पर गांव के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।आरोप है कि कुछ देर बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष खेमकरन अपने दो साथी पुरुषोत्तम और प्रताप के साथ फिर घर में घुस आया और जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके कपड़े फाड़ कर मारपीट की। शोर सुनकर जब उनका जेठ बचाने आया, तो तीनों ने उनके साथ भी मारपीट की।