गोरखपुर-गोंडा रेलखंड में ब्लॉक: बरेली होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों का रूट बदला, कई स्टेशनों पर नहीं होगा ठहराव

गोरखपुर-गोंडा रेलखंड में ब्लॉक का असर दो दिन बरेली में भी दिखेगा। ब्लॉक के कारण बरेली होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। इन गाड़ियों का पूर्वांचल और बिहार के कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। ऐसे में तमाम यात्रियों ने टिकट रिफंड कराने शुरू कर दिए हैं।

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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर स्थित स्वामी नारायन छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिगनलिंग के कमीशनिंग के कार्य के कारण ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस 26 सितंबर को बाराबंकी, अयोध्या कैंट, शाहगंज, मऊ, बलिया, छपरा के रास्ते चलाई जाएगी। इस गाड़ी का ठहराव जरवल रोड, गोंडा, मनकापुर, बभनान, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, भाटपार रानी, मैरवा और सीवान स्टेशनों पर नहीं होगा।12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस , 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। 02563-64 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी, 02569-70 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी अप-डाउन में छपरा, औंड़िहार, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी। इस गाड़ी का ठहराव ऐशबाग, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान स्टेशनों पर नहीं होगा।