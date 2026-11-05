बरेली: सद्भाव की खुशबू से महका शहर, अमर उजाला की पहल से जुड़े लोग

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बरेली में एक लाख से अधिक घरों से जुटाए गए चावल से तैयार सद्भावना पुलाव की खुशबू ने बुधवार को शहर को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। धर्मगुरुओं ने एक साथ आयोजन का शुभारंभ कर सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। फिर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और शहरवासियों ने एक साथ बैठकर सद्भावना पुलाव का स्वाद चखा। शहर के कई इलाकों में पुलाव का वितरण किया गया। अमर उजाला की इस पहल ने अलग-अलग वर्गों और समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक एकजुटता की खूबसूरत तस्वीर पेश की।

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