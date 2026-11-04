बरेली: दिवाली पर सजा मिठाई बाजार, प्रीमियम मिठाइयों और गिफ्ट हैंपर की बढ़ी मांग, जमकर हो रही खरीदारी

वहीं, इस बार बेक्ड मिठाइयां भी लोगों को पसंद आ रही हैं। बाजार में कीमतों की बात करें तो साधारण देसी घी की मिठाइयां 720 से 800 रुपये प्रति किलो तक मिल रही हैं। वहीं, प्रीमियम मिठाइयों की कीमत 1200 से 2200 रुपये प्रति किलो के बीच है। त्योहार को देखते हुए दुकानदारों ने अलग-अलग बजट के हिसाब से मिठाइयों की रेंज तैयार की है।



गिफ्ट हैंपर से सजे बाजार, 600 रुपये से शुरुआत

दिवाली पर अपनों को उपहार देने के लिए गिफ्ट हैंपर भी ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं। मिठाई की दुकानों पर मेवे, चॉकलेट, नमकीन और बिस्किट के आकर्षक हैंपर तैयार किए गए हैं। इनमें अलग-अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स और प्रीमियम मिठाइयों को भी शामिल किया गया है। दुकानदारों के मुताबिक, ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार हैंपर तैयार करा रहे हैं। इनकी कीमत 600 रुपये से शुरू होकर जरूरत और सामग्री के हिसाब से बढ़ रही है। खास पैकिंग और आकर्षक सजावट वाले हैंपर की मांग भी बढ़ रही है।