हवाई किराये ने भरी उड़ान: बरेली-बंगलूरू फ्लाइट का किराया 20 हजार रुपये, दिल्ली का सफर भी हुआ महंगा

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त्योहारी सीजन में हवाई किराये में उछाल आया है। बरेली-बंगलूरू और बरेली-मुंबई के बीच किराया ज्यादा बढ़ा है। बरेली-दिल्ली और बरेली-जेवर के बीच भी यात्रा महंगी हो गई है। अगले 10-12 दिनों तक टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर नियमित ट्रेनों में भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। विज्ञापन

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बरेली-दिल्ली और बरेली-नोएडा के बीच सामान्य दिनों में अमूमन किराया चार से पांच हजार रुपये रहता है, लेकिन त्योहार के दिनों में यह सात हजार रुपये तक पहुंच गया है। बरेली-बंगलूरू के बीच हवाई यात्रा का सामान्य दिनों में किराया अधिकतम 12-14 हजार रुपये रहता है। यह किराया भी 20 हजार रुपये तक पहुंच गया है।

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नवी मुंबई का किराया 18 हजार के पार

बरेली-नवी मुंबई के बीच किराया 18 हजार रुपये के पार हो गया है। सामान्य दिनों में इस रूट पर हवाई यात्रा के लिए 11-12 हजार रुपये लगते हैं। बरेली हवाई अड्डा के निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि टिकटों की मांग बढ़ने के कारण एयर लाइंस के किराये में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने बताया कि पांच से 15 नवंबर तक टिकटों की मांग ज्यादा है।

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