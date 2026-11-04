हवाई किराये ने भरी उड़ान: बरेली-बंगलूरू फ्लाइट का किराया 20 हजार रुपये, दिल्ली का सफर भी हुआ महंगा
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 04 Nov 2026 06:05 PM IST
सार
त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा महंगी हो गई है। बरेली-बंगलूरू, बरेली-मुंबई और बरेली-दिल्ली रूट पर किराया काफी बढ़ा है। बरेली-बंगलूरू का किराया 20 हजार रुपये तक पहुंच गया है, जो सामान्य दिनों में 12-14 हजार रुपये रहता है।
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विस्तार
त्योहारी सीजन में हवाई किराये में उछाल आया है। बरेली-बंगलूरू और बरेली-मुंबई के बीच किराया ज्यादा बढ़ा है। बरेली-दिल्ली और बरेली-जेवर के बीच भी यात्रा महंगी हो गई है। अगले 10-12 दिनों तक टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर नियमित ट्रेनों में भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है।
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बरेली-दिल्ली और बरेली-नोएडा के बीच सामान्य दिनों में अमूमन किराया चार से पांच हजार रुपये रहता है, लेकिन त्योहार के दिनों में यह सात हजार रुपये तक पहुंच गया है। बरेली-बंगलूरू के बीच हवाई यात्रा का सामान्य दिनों में किराया अधिकतम 12-14 हजार रुपये रहता है। यह किराया भी 20 हजार रुपये तक पहुंच गया है।
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नवी मुंबई का किराया 18 हजार के पार
बरेली-नवी मुंबई के बीच किराया 18 हजार रुपये के पार हो गया है। सामान्य दिनों में इस रूट पर हवाई यात्रा के लिए 11-12 हजार रुपये लगते हैं। बरेली हवाई अड्डा के निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि टिकटों की मांग बढ़ने के कारण एयर लाइंस के किराये में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने बताया कि पांच से 15 नवंबर तक टिकटों की मांग ज्यादा है।
बरेली-नवी मुंबई के बीच किराया 18 हजार रुपये के पार हो गया है। सामान्य दिनों में इस रूट पर हवाई यात्रा के लिए 11-12 हजार रुपये लगते हैं। बरेली हवाई अड्डा के निदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि टिकटों की मांग बढ़ने के कारण एयर लाइंस के किराये में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने बताया कि पांच से 15 नवंबर तक टिकटों की मांग ज्यादा है।
मुंबई-बरेली, बंगलूरू-बरेली के बीच टिकटों की मांग ज्यादा है। बरेली से दिल्ली और नोएडा जाने वाले यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने को लेकर हवाई अड्डे पर अतिरिक्त प्रबंध भी किए गए हैं। यात्रा से पहले यात्री असुविधा से बचने के लिए शेड्यूल देखते रहें।