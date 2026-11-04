एक ही पेड़ पर लटके मिले छात्र-छात्रा के शव: कॉलेज गए थे दोनों, फिर नहीं लौटे घर; कपड़ों पर था खून

पूरी रात चौकी पर बैठाए रखने का आरोप

छात्र-छात्रा के लापता होने के बाद छात्रा के परिजनों की सूचना पर पुलिस द्वारा छात्र के परिजनों को पूरी रात चौकी पर हिरासत में बैठाए रखने का आरोप है। छात्र के बाबा ने बताया कि छात्रा के परिजनों के कहने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। अगले दिन दोनों के शव बरामद होने के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा किया। इधर, ग्रामीणों के बीच छात्र-छात्रा के प्रेम प्रसंग की चर्चाएं रहीं। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों के परिजन आपस में रिश्तेदार हैं और एक-दूसरे के घर आना-जाना था। कॉलेज में पढ़ने के दौरान नजदीकियां बढ़ने की चर्चाएं हैं।