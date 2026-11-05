बरेली: पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली; महिला से छीना था पर्स
बरेली में पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के हुई मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों ने तीन नवंबर को एक महिला से पर्स छीना था। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है।
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बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय के पास महिला का पर्स छीनने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, भरतौल रोड पर पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसके साथी को भी दबोच लिया गया। दोनों के पास से दो तमंचे, कारतूस, छीना गया मोबाइल, तीन एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, छह चाबियां और नकदी बरामद हुई है।
बारादरी पुलिस के मुताबिक, तीन नवंबर को स्कूटी से जा रही महिला के पर्स पर बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया था। पर्स में मोबाइल, बैंक कार्ड, बैंक की अग्निरोधी फाइलिंग कैबिनेट की चाबियां और नकदी थी। महिला की शिकायत पर चार नवंबर को पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
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आरोपियों के नाम
पांच नवंबर को भरतौल रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे और पुलिस टीम पर तमंचों से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में काजीटोला निवासी उफैजा (26) के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथी मोहन तालाब, ऐजाज नगर गौटिया निवासी शकिल उर्फ शानू उर्फ नागराज (38) को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने तीन नवंबर की शाम सैटेलाइट से बीसलपुर चौराहे की ओर जाते समय स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनने की बात स्वीकार की। दोनों ने बताया कि वे किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे। पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने और जेल जाने के डर से उन्होंने टीम पर फायरिंग की।
छिनैती का सामान बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सफेद रंग का ओप्पो मोबाइल, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी के तीन एटीएम कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, छह चाबियों वाला की-कवर और 1,810 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा दो तमंचे, दो जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई है। घायल उफैजा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शकील को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में बारादरी थाने में धारा 109(1) बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
शकील पर पहले से छह मुकदमे दर्ज
पुलिस के अनुसार, शकिल उर्फ शानू उर्फ नागराज के खिलाफ बारादरी थाने में आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2020 के दो, वर्ष 2021 और 2022 के एक-एक मुकदमे शामिल हैं। वर्ष 2022 में उसके खिलाफ हत्या की धारा में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्स छीनने के मामले में भी संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।