फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Police arrested two accused after encounter in Bareilly

बरेली: पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली; महिला से छीना था पर्स

Thu, 05 Nov 2026 10:43 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 05 Nov 2026 10:43 AM IST
सार

बरेली में पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के हुई मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों ने तीन नवंबर को एक महिला से पर्स छीना था। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। 

विज्ञापन
Police arrested two accused after encounter in Bareilly
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचे दो आरोपी - फोटो : स्रोत- पुलिस विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में पासपोर्ट कार्यालय के पास महिला का पर्स छीनने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, भरतौल रोड पर पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसके साथी को भी दबोच लिया गया। दोनों के पास से दो तमंचे, कारतूस, छीना गया मोबाइल, तीन एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, छह चाबियां और नकदी बरामद हुई है। 

विज्ञापन




बारादरी पुलिस के मुताबिक, तीन नवंबर को स्कूटी से जा रही महिला के पर्स पर बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया था। पर्स में मोबाइल, बैंक कार्ड, बैंक की अग्निरोधी फाइलिंग कैबिनेट की चाबियां और नकदी थी। महिला की शिकायत पर चार नवंबर को पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- बरेली: ऑनलाइन गेम के बहाने ठगी करने के छह आरोपी गिरफ्तार, पांच लाख रुपये और सोने के छह बिस्किट बरामद
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपियों के नाम 
पांच नवंबर को भरतौल रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे और पुलिस टीम पर तमंचों से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में काजीटोला निवासी उफैजा (26) के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथी मोहन तालाब, ऐजाज नगर गौटिया निवासी शकिल उर्फ शानू उर्फ नागराज (38) को गिरफ्तार कर लिया।

Trending Videos

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने तीन नवंबर की शाम सैटेलाइट से बीसलपुर चौराहे की ओर जाते समय स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनने की बात स्वीकार की। दोनों ने बताया कि वे किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे। पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने और जेल जाने के डर से उन्होंने टीम पर फायरिंग की।

छिनैती का सामान बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सफेद रंग का ओप्पो मोबाइल, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी के तीन एटीएम कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, छह चाबियों वाला की-कवर और 1,810 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा दो तमंचे, दो जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई है। घायल उफैजा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शकील को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में बारादरी थाने में धारा 109(1) बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

शकील पर पहले से छह मुकदमे दर्ज 
पुलिस के अनुसार, शकिल उर्फ शानू उर्फ नागराज के खिलाफ बारादरी थाने में आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2020 के दो, वर्ष 2021 और 2022 के एक-एक मुकदमे शामिल हैं। वर्ष 2022 में उसके खिलाफ हत्या की धारा में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्स छीनने के मामले में भी संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed