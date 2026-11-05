बरेली: पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली; महिला से छीना था पर्स

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने तीन नवंबर की शाम सैटेलाइट से बीसलपुर चौराहे की ओर जाते समय स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनने की बात स्वीकार की। दोनों ने बताया कि वे किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे। पुलिस के मुताबिक, पकड़े जाने और जेल जाने के डर से उन्होंने टीम पर फायरिंग की।



छिनैती का सामान बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सफेद रंग का ओप्पो मोबाइल, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी के तीन एटीएम कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, छह चाबियों वाला की-कवर और 1,810 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा दो तमंचे, दो जिंदा और दो खोखा कारतूस तथा घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई है। घायल उफैजा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शकील को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में बारादरी थाने में धारा 109(1) बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।



शकील पर पहले से छह मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार, शकिल उर्फ शानू उर्फ नागराज के खिलाफ बारादरी थाने में आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2020 के दो, वर्ष 2021 और 2022 के एक-एक मुकदमे शामिल हैं। वर्ष 2022 में उसके खिलाफ हत्या की धारा में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्स छीनने के मामले में भी संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।