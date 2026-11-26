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बरेली: अलंकार अग्निहोत्री बोले- इस्तीफा स्वीकार नहीं तो बर्खास्त कर दे सरकार
बरेली में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक एवं पूर्व अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने बृहस्पतिवार को आयुक्त की जांच रिपोर्ट और यूजीसी के नए नियमों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वह अपना इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। सरकार स्वीकार न करे तो उन्हें बर्खास्त कर दे। देश के बच्चों के भविष्य के लिए नौकरी की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अग्निहोत्री ने यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को गलत और असंतुलित बताया। उन्होंने जिले की दो सीटों पर अपनी पार्टी से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए।
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