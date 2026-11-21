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बरेली में इज्जतनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात कलापुर पुलिया नहर के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी की गोली से सिपाही निशू तिवारी भी घायल हो गए। आरोपी के कब्जे से तमंचा, तीन खोखे, बिना नंबर की बाइक, चोरी के दो मोबाइल फोन, सफेद धातु के आठ सिक्के और 30,220 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद का वीडियो जारी किया है, जिसमें आरोपी रोते हुए माफी मांगता नजर आ रहा है।

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