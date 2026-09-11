VIDEO: विनोद साहनी हत्याकांड के विरोध में सपा का प्रदर्शन, हाईवे पर दो किमी जाम

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रामनगर। शुक्रवार को पुलिस ने रामनगर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका। वे गोंडा में विनोद साहनी की हत्या के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन से बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। राजपाल कश्यप ने सरकार पर विनोद साहनी हत्याकांड में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और सुरक्षा देने की मांग की। कश्यप ने दोषियों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान रामनगर सहित कई थानों का पुलिस बल तैनात रहा।

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