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बांदा: घर के भूसा रखने वाले कमरे में घुसी चार साल की मादा तेंदुआ

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 12:15 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 12:15 PM IST







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बांदा जिले के रैकरा गांव में सोमवार दोपहर एक घर के भूसा रखने वाले कमरे में चार साल की मादा तेंदुआ घुस गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। रात तक चले इंतजार के बाद वन विभाग और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए तेंदुए को ट्रेंकुलाइज कर बाहर निकाल लिया। ... और पढ़ें

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