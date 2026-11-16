Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Road Safety Fortnight begins; campaign to run until the 30th

Banda News: सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरू, अभियान 30 तक

Mon, 16 Nov 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Road Safety Fortnight begins; campaign to run until the 30th
फोटो-13-बाइक रैली को हरी झंडी दिखाते आयुक्त अजीत कुमार, डीआईजी राजेश एस, डीएम अमित आसेरी व अन्य
बांदा। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को महाराणा प्रताप चौक पर सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। मंडलायुक्त अजीत कुमार, डीआईजी राजेश एस. और डीएम अमित आसेरी ने जागरूकता प्रचार वाहन और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान 30 नवंबर तक चलेगा।
विज्ञापन


मंडलायुक्त ने आमजन, एनसीसी, स्काउट-गाइड कैडेटों और छात्र-छात्राओं से दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने पखवाड़े के दौरान गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

आरटीओ (प्रवर्तन) उदयवीर सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में एएसपी शिवराज, एआरटीओ प्रशासन सौरभ कुमार, डीआईओएस दिनेश कुमार, एआरटीओ श्यामलाल व सुबोध तिवारी, वीरेंद्र नाथ राजभर और जिला सड़क सुरक्षा समन्वयक समिति के सदस्य सुनील सरसना सहित करीब 500 लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed