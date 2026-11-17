बांदा जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के दक्षिण पन्ना वन मंडल अंतर्गत रैकरा गांव में सोमवार दोपहर एक मादा तेंदुआ घर के भूसा रखने वाले कमरे में घुस गई। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे तक तेंदुए के खुद बाहर निकलने का इंतजार किया गया, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं आई। आखिरकार वन विभाग की टीम ने उसे ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया।

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मामला 16 नवंबर का है। सिमरिया तहसील के रैकरा गांव में दमोह सीमा के पास स्थित एक घर के भूसा भंडारण कक्ष में दोपहर करीब 2:30 बजे चार साल की मादा तेंदुआ घुस गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर जुटी भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग किया। वन विभाग की पहली कोशिश तेंदुए को बिना बेहोश किए बाहर निकालकर जंगल की ओर भेजने की थी।