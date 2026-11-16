Banda News: अमारा में सपा की जन पंचायत, 50 भाजपाई शामिल

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मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री विशंभर प्रसाद निषाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा छोड़कर करीब 50 लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की।जन पंचायत की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की गई। विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी हो रही है। किसान खाद के लिए परेशान हैं। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कहा कि अब प्रदेश में बदलाव के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत करना होगा।उधर, भाजपा छोड़कर करीब 50 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। हमीरपुर के पूर्व प्रत्याशी रामप्रकाश प्रजापति और निवर्तमान जिला महासचिव एजाज खान ने भी विचार रखे। अध्यक्षता डॉ. भूरेलाल निषाद ने की। संचालन पूर्व प्रधान माधव प्रसाद निषाद ने किया।