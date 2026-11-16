Banda News: डॉक्टरों ने घायल बाघ की सर्जरी की

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पीटीआर के अमानगंज बफर क्षेत्र में विस्थापित गांव गहदरा के पास 14 नवंबर को करीब 11 वर्ष का नर बाघ पी-243 घायल अवस्था में मिला। वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे बाघ को सुरक्षित ट्रेंकुलाइज किया गया।इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों ने घाव की सूक्ष्म सर्जरी कर आवश्यक उपचार किया। सर्जरी सफल रहने के बाद बाघ को आगे के उपचार और निगरानी के लिए बड़ौर वन्य प्राणी चिकित्सालय में रखा गया है।पी-243 बाघिन टी-2 की तीसरी संतान है। बाघिन पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना की संस्थापक बाघिनों में शामिल रही है। उसे वर्ष 2009 में कान्हा टाइगर रिजर्व से पन्ना लाया गया था। उसकी संतानों ने पन्ना में बाघों की आबादी दोबारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।बाघ के सफल ट्रेंकुलाइजेशन, सर्जरी और उपचार में सहायक संचालक वीरेंद्र पटेल, परिक्षेत्र अधिकारी गंगऊ एवं हिनौता सहित मैदानी वन अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।