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बलिया के कनैला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को कक्षा चार के 12 वर्षीय छात्र अरसद की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने शिक्षकों पर छात्र को लौकी तोड़ने के लिए छत पर भेजने का आरोप लगाया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए एक करोड़ रुपये मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।

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