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वहीं, सह अभियुक्त सदर विधायक एवं परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अदालत ने सदर कोतवाल को वारंट तामील कराने का आदेश देने के साथ ही जमानतदारों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है।अभियोजन के मुताबिक, घटना चार दिसंबर 2003 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे कोतवाली परिसर में हुई थी। आरोप है कि रविशंकर सिंह और दयाशंकर सिंह करीब 20 समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे थे।सूचना मिलने पर तत्कालीन एसएचओ सर्वजीत शाही वहां पहुंचे तो उनके साथ गाली-गलौज और अभद्रता की गई।आरोप है कि इस दौरान उनका कॉलर भी पकड़ा गया। एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्रता की गई थी।एमएलसी रविशंकर सिंह अदालत में उपस्थित होकर अपनी जमानत करा चुके हैं। इसी आधार पर बृहस्पतिवार को उनकी गैरहाजिरी माफ कर दी गई।वहीं, मंत्री दयाशंकर सिंह के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ पुनः एन-स्टेप गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही वारंट की तामील सदर कोतवाल के माध्यम से कराने और जमानतदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। संवाद