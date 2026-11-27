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इससे पहले उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा रखने और उसके मूल्यों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। विज्ञापन

योजना के तहत जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 अंबेडकर प्रतिमा स्थलों का चयन किया गया है। इस तरह कुल 70 स्थलों का विकास कराया जाएगा। संबंधित कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। विज्ञापन विज्ञापन

पुनरुद्धार के बाद इन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित स्वरूप मिलेगा। इस योजना में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा और उसके आसपास के क्षेत्र का भी सुंदरीकरण कराया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट , चेयरमैन आदि रहे। इससे पहले उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा रखने और उसके मूल्यों का पालन करने की शपथ दिलाई गई।योजना के तहत जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 अंबेडकर प्रतिमा स्थलों का चयन किया गया है। इस तरह कुल 70 स्थलों का विकास कराया जाएगा। संबंधित कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।पुनरुद्धार के बाद इन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित स्वरूप मिलेगा। इस योजना में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा और उसके आसपास के क्षेत्र का भी सुंदरीकरण कराया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट , चेयरमैन आदि रहे।

बलिया। जिले में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं के आसपास के स्थलों की सूरत बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन की पहल पर जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में स्थित 70 अंबेडकर प्रतिमा स्थलों का सात करोड़ रुपये की लागत से पुनरुद्धार और सुंदरीकरण कराया जाएगा। प्रत्येक स्थल के विकास पर 10 लाख रुपये खर्च होंगे। इन स्थलों पर छतरी, बाउंड्रीवॉल, हरियाली और लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने इस परियोजना का शिलान्यास किया।