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खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास और नशे से दूर रखने का प्रभावी माध्यम, VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Thu, 27 Aug 2026 10:05 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 10:05 PM IST







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जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में बृहस्पतिवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से ‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय एवं मेरा युवा भारतकी ओर से हुआ। ... और पढ़ें

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