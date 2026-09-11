Ballia News: जाति प्रमाणपत्र की रिपोर्ट लगाने के लिए घूस मांगे के आरोप में लेखपाल निलंबित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

उप जिलाधिकारी बैरिया रमेश चंद्र वर्मा ने 10 सितंबर को तहसीलदार कृपा शंकर की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। कर्णछपरा निवासी आरएन गोड़ ने लेखपाल पर गोंड जाति प्रमाणपत्र के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने तहसीलदार को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। तहसीलदार ने शिकायत की जांच कर अपनी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को सौंपी। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने लेखपाल सचिन चौरसिया को निलंबित कर दिया।वहीं, निलंबित लेखपाल सचिन चौरसिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि आरएन गोड़ की शिकायत से पहले ही गोंड जाति प्रमाणपत्र के संबंध में उनकी ओर से रिपोर्ट लगा दी गई थी। उन्होंने पैसे मांगने के आरोप को निराधार बताया।सोनकी भाट के लेखपाल के खिलाफ कर्ण छपरा निवासी आरएन गोड़ ने रिपोर्ट लगाने के एवज में पैसा मांगने की शिकायत की थी। मामले में जांच के बाद लेखपाल सचिन चौरसिया दोषी पाए गए हैं। इसके लिए उन्हें उपजिलाधिकारी बैरिया ने निलंबित किया है। - कृपाशंकर, तहसीलदार, बैरिया