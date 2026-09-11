Ballia News: तीन फरार आरोपियों के घर ढोल बजाकर कराई मुनादी

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मनियर। न्यायालय के आदेश पर तीन फरार अभियुक्तों के घर मुनादी कराई। पुलिस ने उनके घरों और सार्वजनिक स्थानों पर उद्घोषणा संबंधी नोटिस चस्पा किए। यह कार्रवाई थाना मनियर में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अपर सिविल जज न्यायिक, एफटीसी प्रथम और जेएम के न्यायालय से आदेश जारी हुआ था। पुलिस टीम ने उद्घोषणा की कार्रवाई पूरी की। अभियुक्तों में धर्मपुरा निवासी सुशील यादव, सत्येंद्र यादव और विशुनपुरा निवासी राहुल यादव शामिल हैं। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर ढोल बजाते हुए स्थानीय लोगों को न्यायालय के आदेश से अवगत कराया। इसमें थानाध्यक्ष मनियर अजय कुमार त्रिपाठी समेत पुलिस टीम शामिल रही।