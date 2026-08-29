दंगल में गोरखपुर के पहलवानों का दबदबा, अधिकांश कुश्तियां रहीं बराबरी पर; VIDEO

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खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में नगरा ब्लॉक के लहसनी गांव में रक्षाबंधन पर्व पर ओपन स्टेट आमंत्रण कुश्ती प्रतियोगिता (दंगल) का आयोजन हुआ। दंगल में पूर्वांचल के नामी पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाया। हालांकि अधिकांश मुकाबले बराबरी पर छूटे। प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल के पहलवानों का दबदबा देखने को मिला। दंगल का शुभारंभ भाजपा नेता एवं दर्जा प्राप्त पूर्व राज्यमंत्री छट्ठू राम ने किया।

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