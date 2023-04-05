Ballia News: कला उत्सव की तैयारियां शुरू 12 विधाओं में होगी प्रतियोगिता

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए आयोजित होता है। नई शिक्षा नीति-2020 में भी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस वर्ष की थीम भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विषयवस्तु - विकसित भारत-वर्ष 2047 के भारत की परिकल्पना रखी गई है। कला उत्सव में इस बार 12 विधाओं में प्रतियोगिता होगी। जिसमें संगीत (गायन) एकल - शास्त्रीय, संगीत (गायन) - समूह (अधिकतम 4) - लोकगीत। संगीत (वादन) तंत्री, सुषिर - एकल - शास्त्रीय संगीत (वादन) वाद्य - एकल - शास्त्रीय। संगीत (वादन) - समूह (अधिकतम 4) - शास्त्रीय नृत्य - एकल - शास्त्रीय नृत्य - समूह (अधिकतम 4) - लोक।नाटक - समूह (अधिकतम 4) - लघु नाटिका दृश्य कला - एकल - द्वि-आयामी (चित्रकला) दृश्य कला - एकल - त्रि-आयामी (मूर्तिकला) दृश्य कला - समूह (अधिकतम 2) - स्थापत्य शिल्प के विद्यार्थी जनपद और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संवाद