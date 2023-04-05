Ballia News: आग और आपदा से निपटने की कैडेट्स ने सीखी तकनीक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:36 AM IST
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रसड़ा। बाबा रामदल सूरज देव स्मारक पीजी कॉलेज, पकवाइनार में चल रहे 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के आठवें दिन मंगलवार को फायर सेफ्टी, बचाव तकनीक और आपदा प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल रविंद्र किंग्रा के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण में कैडेट्स को आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी ढंग से राहत एवं बचाव कार्य करने के गुर सिखाए गए।
फायर सर्विस की टीम ने कैडेट्स को आग लगने के प्रमुख कारणों और विभिन्न प्रकार की आग के बारे में जानकारी दी। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर और जंगल में लगने वाली आग से बचाव के उपाय बताए गए। आग लगने पर तत्काल अलार्म बजाने, बिजली की आपूर्ति बंद करने और सुरक्षित निकास मार्ग अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने धुएं से भरे स्थान से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए नीचे झुककर चलने, मुंह और नाक को ढकने तथा घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और प्राथमिक उपचार देने की तकनीक भी समझाई। कैडेट्स ने फायर एक्सटिंग्विशर चलाने और रेस्क्यू ड्रिल का लाइव अभ्यास किया।
व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स ने आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने, स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्वपूर्ण गुर सीखे। इस दौरान सूबेदार मेजर दिनेश कुमार, सूबेदार रामनिशान, सूबेदार विजय कुमार, कैप्टन रवि शंकर, लेफ्टिनेंट कमलाकांत, लेफ्टिनेंट पंकज कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट ज्ञान प्रकाश भारती, लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र कुमार आदि रहे।
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फायर सर्विस की टीम ने कैडेट्स को आग लगने के प्रमुख कारणों और विभिन्न प्रकार की आग के बारे में जानकारी दी। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर और जंगल में लगने वाली आग से बचाव के उपाय बताए गए। आग लगने पर तत्काल अलार्म बजाने, बिजली की आपूर्ति बंद करने और सुरक्षित निकास मार्ग अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने धुएं से भरे स्थान से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए नीचे झुककर चलने, मुंह और नाक को ढकने तथा घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और प्राथमिक उपचार देने की तकनीक भी समझाई। कैडेट्स ने फायर एक्सटिंग्विशर चलाने और रेस्क्यू ड्रिल का लाइव अभ्यास किया।
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व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स ने आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने, स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्वपूर्ण गुर सीखे। इस दौरान सूबेदार मेजर दिनेश कुमार, सूबेदार रामनिशान, सूबेदार विजय कुमार, कैप्टन रवि शंकर, लेफ्टिनेंट कमलाकांत, लेफ्टिनेंट पंकज कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट ज्ञान प्रकाश भारती, लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र कुमार आदि रहे।
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