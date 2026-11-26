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बलिया। कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर संस्थान में बृहस्पतिवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस मनाया। इस दौरान भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अमर रहें और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जय हो के नारे लगाए। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं इंडियन पीपुल्स सर्विसेज (आईपीएस) के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोंडवाना ने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए भारतवासियों ने संगठित होकर संघर्ष किया और कुर्बानियां दीं। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश को दुनिया का बेहतरीन संविधान और उसकी प्रस्तावना दी। जरूरत है कि संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को शत-प्रतिशत धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए सभी देशवासियों को संगठित होकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। आजादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता तभी है, जब प्रत्येक व्यक्ति को काम, भरपेट भोजन, समुचित इलाज और बुनियादी सुविधाओं की गारंटी मिले। समाज का एक भी व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित है तो लोकतंत्र और गणतंत्र का उद्देश्य अधूरा है।

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