बैरिकेडिंग हटाकर लाल बालू लदा ट्रक निकालने का प्रयास, पुलिसकर्मी से अभद्रता का आरोप; VIDEO

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बलिया के भरौली गोलंबर एक बार फिर लाल बालू लदे ट्रकों को लेकर सुर्खियों में है। बृहस्पतिवार की सुबह लाल बालू लदे एक ट्रक को जबरन बैरिकेडिंग हटाकर बलिया मार्ग पर निकालने का प्रयास किए जाने का वीडियो वायरल होने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वायरल वीडियो में कुछ लोग बैरिकेडिंग हटाकर ट्रक को नरही की तरफ ले जाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ट्रक को रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी से झड़प व अभद्र करने का भी आरोप है। वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।

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