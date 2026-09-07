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VIDEO: बहराइच में कहर बरपा रही है बाढ़ की विभीषिका, 12 गांवों में तो हालात बेहद भयावह

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 07 Sep 2026 04:00 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 04:00 PM IST







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बहराइच में बाढ़ की बिभीषिका कहर बरपाने लगी है। महसी और मिहींपुरवा विकासखंड सर्वाधिक प्रभावित है। जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर संपतपुरवा, धर्मपुर रेतिया, रामपुररेतिया, धनियाबेली समेत 12 गांव में हालत काफी भयावह है। हमारे प्रतिनिधि उबैस रहमान ने प्रभावित गांवों में नाव से पहुंचकर बाढ़ की भयावहता दिखाने की कोशिश की है प्रस्तुत है रिपोर्ट... ... और पढ़ें

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