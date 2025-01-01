Bahraich News: एल्गिन ब्रिज पर लाल निशान से तीन सेमी नीचे पहुंची सरयू

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एल्गिन ब्रिज पर शनिवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 106.04 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है। यहां करीब 3.01 लाख क्यूसेक पानी का बहाव रहा। जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद तटवर्ती इलाकों के लोगों में दोबारा बाढ़ आने की आशंका को लेकर दहशत बनी हुई है।बाढ़ प्रभावित महसी और मिहींपुरवा क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों का लगातार भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रही हैं। मिहींपुरवा की उपजिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी व महसी तहसीलदार विपिन चौरसिया ने बताया कि नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल कहीं बाढ़ की स्थिति नहीं है। जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।