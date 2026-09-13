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बहराइच में बाबागंज और आसपास अंडरपास बना परेशानी का सबब, रेल मंत्री को भेजा गया पत्र
बहराइच के रुपईडीहा में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार के साथ ग्रामीणों की आवाजाही की समस्या अब गंभीर होती जा रही है। बाबागंज क्षेत्र में रेलवे विभाग की ओर से बनाए गए अंडरपास को लेकर स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय किसान परिषद, बहराइच ने रेल मंत्री एवं प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अंडरपास के स्थान पर समपार फाटक बनाए जाने की मांग की है। साथ ही बाबागंज रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।
किसान परिषद के पदाधिकारियों की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र के अंतर्गत बाबागंज, केवलपुर, जैतापुर, गंगापुर, सुजौली, भवानीपुर, सुमेरपुर सहित कई गांवों में रेलवे अंडरपास के कारण ग्रामीणों को लगातार आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिषद का कहना है कि बरसात के दिनों में अंडरपास में जलभराव की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
पत्र में बताया गया है कि अंडरपास की सीमित ऊंचाई और संकरे रास्ते के कारण बड़े वाहनों, कृषि उपकरणों तथा अन्य आवश्यक साधनों के आवागमन में परेशानी होती है। इससे ग्रामीणों के दैनिक जीवन के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां और कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। परिषद ने इसे ग्रामीणों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए स्थायी समाधान की मांग की है।
किसान परिषद का कहना है कि बरसात के दिनों में अंडरपास में जलभराव के कारण ग्रामीणों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो जाता है। पानी भर जाने से लोगों को रास्ता बदलकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और मरीजों को विशेष परेशानी उठानी पड़ती है।
परिषद ने रेल विभाग से मांग की है कि तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप अंडरपास की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
पत्र में बाबागंज रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव का मुद्दा भी उठाया गया है। परिषद के अनुसार बाबागंज स्टेशन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी और आम नागरिक आवागमन करते हैं। इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव नहीं होने के कारण यात्रियों को दूसरे स्टेशनों तक जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। किसान परिषद ने रेल मंत्री से मांग की है कि बाबागंज स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का नियमित ठहराव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिल सके।
पत्र पर भारतीय किसान परिषद के प्रदेश संयोजक संजीव श्रीवास्तव, जिला संयोजक एसपी सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा, ब्लॉक महामंत्री मुन्ना यादव तथा ब्लॉक उपाध्यक्ष विजय सिंह छेदा खां सहित अन्य पदाधिकारियों के नाम दर्ज हैं। परिषद ने उम्मीद जताई है कि रेल मंत्रालय ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा।
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