Bahraich News: तृतीय व पंचम सेमेस्टर में प्रवेश 14 से

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बहराइच। किसान पीजी कॉलेज में स्नातक (बीए, बीएससी और बीकॉम) तृतीय व पंचम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया 14 से 15 सितंबर तक चलेगी। प्राचार्य प्रो. विनय सक्सेना ने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर प्रवेश कराने की अपील करते हुए कहा है कि अन्यथा छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए काउंटर निर्धारित कर सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। किसी भी असुविधा की स्थिति में छात्र कार्यालय अधीक्षक राजवंत सिंह से संपर्क कर सकते हैं।