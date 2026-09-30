{"_id":"6abcd559eddd06cc83008a70","slug":"video-man-seen-uprooting-plant-from-delhi-dehradun-economic-corridor-cctv-video-goes-viral-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी: इकोनॉमिक कॉरिडोर से पौधा उखाड़कर कार में रखा, लगा था पुलिस का स्टीकर, CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी: इकोनॉमिक कॉरिडोर से पौधा उखाड़कर कार में रखा, लगा था पुलिस का स्टीकर, CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Dimple Sirohi

Updated Wed, 30 Sep 2026 02:54 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 02:54 PM IST







Link Copied



बागपत में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हाईवे की लेन के बीच लगे पौधे को उखाड़कर कार में रखते हुए एक व्यक्ति का CCTV वीडियो सामने आया है। करीब एक मिनट के फुटेज में व्यक्ति पौधे को निकालकर कार में रखते हुए दिखाई दे रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन