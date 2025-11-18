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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 30 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 30-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:55 AM, 30-Sep-2026

Shamli News: किराना घराने के बाद अब रज्मी की विरासत पर संकट

After the Kirana Gharana, Razmi's legacy now faces a crisis.
“परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, हमने उम्र गुजार दी किराये के मकानों में... और पढ़ें
12:54 AM, 30-Sep-2026

Shamli News: रंगदारी मांगने पर भड़के व्यापारी, बाजार किया बंद

Traders outraged over extortion demand; shut down the market.
गांव लिसाढ़ में सोमवार देर शाम चार युवकों ने व्यापारी नितिन से रंगदारी मांगी। रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने व्यापारी व उसके परिजनों की पिटाई की। और पढ़ें
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12:25 AM, 30-Sep-2026

यूपी: मेरठ में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी, ट्रैफिक पुलिस का ट्रायल शुरू

UP: Helmets now mandatory for pillion riders on two-wheelers in Meerut; traffic police trial begins.
Meerut News: एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि चालक के साथ ही पीछे बैठी सवारी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। ट्रायल के बाद यह व्यवस्था पूरे शहर में लागू कर दी जाएगी।  और पढ़ें
12:13 AM, 30-Sep-2026

नीला ड्रम केस: सौरभ हत्याकांड में फैसला आज, मुस्कान-साहिल को सजा होगी या नहीं; लगीं देशभर की निगाहें

Blue Drum Case: Verdict in Saurabh murder case today; will Muskan and Sahil be sentenced?
Meerut News: ब्रह्मपुरी में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। यह आरोप लगाते हुए सौरभ के भाई बबलू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज इस मामले में फैसला आ सकता है। और पढ़ें
12:08 AM, 30-Sep-2026

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 30 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

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